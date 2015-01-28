Государственный «Укргазбанк» за год получил 2,7 млрд гривень убытка

Государственный «Укргазбанк» в 2014 году получил 2,746 млрд грн убытка по сравнению с прибылью в 999,8 млн грн годом ранее, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2014 года активы банка снизились на 11,59% - до 21,028 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2,17%, до 10,035 млрд грн, обязательства выросли на 1,05%, до 19,457 млрд грн, средства клиентов - на 42,18%, до 12,368 млрд грн, собственный капитал – снизился на 65,33%, до 1,571 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 10 млрд грн.

Читайте такжеFitch подтвердило рейтинги «Укрэксимбанка», «Ощадбанка» и банка «Пивденный»Как сообщал УНИАН, государственный «Укргазбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизил прибыль на 13,29% – до 1,002 млрд грн

«Укргазбанк» (Киев) создан в 1993 году и входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.