Официальный курс гривни вырос после снижения до исторического минимума
14:36, 28 января 2015Финансы
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Национальный банк сегодня снова решил укрепить официальный курс украинской валюты.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, 28 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1586.9445 (с 27 января – 1589.9591);
100 евро – 1794.1995 (с 27 января – 1787.7500);
10 российских рублей – 2.3401 (с 27 января – 2.4240).
Читайте такжеГривня на валютном аукционе Нацбанка приближается к 15,90 за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины во вторник, 27 января, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,8996, что на 2 копейки ниже предыдущего минимального значения на уровне 15,8764 с 19 января.
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