Официальный курс гривни вырос после снижения до исторического минимума

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 28 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1586.9445 (с 27 января – 1589.9591);

100 евро – 1794.1995 (с 27 января – 1787.7500);

10 российских рублей – 2.3401 (с 27 января – 2.4240).

Читайте такжеГривня на валютном аукционе Нацбанка приближается к 15,90 за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины во вторник, 27 января, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,8996, что на 2 копейки ниже предыдущего минимального значения на уровне 15,8764 с 19 января.