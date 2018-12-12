Порошенко требует прекратить увольнения почтальонов и обеспечить доставку пенсий (видео)

Президент провел встречу с министром инфраструктуры и гендиректором ПАО «Укрпошта».

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором ОАО «Укрпошта» Игорем Смелянским приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения «Укрпошты» в сельской местности.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что во время предыдущей встречи, состоявшейся 30 октября, был поставлен ряд задач.

«Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличение тарифов на доставку пенсий. Это отнюдь не должно повлиять на пенсионное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения», - сказал Порошенко.

Он отметил, что это должно быть осуществлено, в том числе благодаря подписанию соглашения между «Укрпоштой» и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий.

«Задачи, которые ставит президент, надо выполнять», - добавил глава государства.

«Вторая позиция, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса «Укрпошты», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, он инициировал внесение в государственный бюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки «Укрпошты» для доставки пенсий. Глава государства уверен, что это должно быть точно выполнено в части незакрытия отделений на селе.

«Третья позиция - приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений или их отправление. Это фактически может для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром», - подчеркнул президент.

Он поручил присутствующему на встрече первому заместителю главы Администрации президента Виталию Ковальчуку проконтролировать этот вопрос в регионах.

Президент также обратился к руководителю «Укрпошты»: «Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан».

Глава государства призвал министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.

«Я от своих требований не отступлюсь», - подчеркнул президент.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский отметил, что принимает все поручения к исполнению.