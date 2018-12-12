Денег в обращении стало меньше

Денежная масса в Украине в ноябре сократилась на 1,3% - до 1,229 трлн грн. Денежная база за этот период выросла на 1,8%.

Объем денежной массы (агрегат М3 - совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических, юридических лиц и государства) в Украине за ноябрь сократился на 1,3% – до 1,229 трлн грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной массы вырос на 1,6%.

Согласно приведенным данным, денежная база (совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы, включая наличные деньги в обращении и обязательства перед кредитными организациями) выросла на 1,8% в ноябре и на 8,4% с начала года - до 432,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% - до 399,1 млрд грн, денежной массы - на 9,5%, до 1,208 трлн грн.