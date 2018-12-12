Президент одобрил повышение расходов на пенсии - добавили почти 11 миллиардов

Изменения в госбюджет-2018 предусматривают повышение расходов на выплату пенсий на 10,8 млрд грн.

Президент Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, предусматривающие увеличение расходов на выплату пенсий на 10,778 млрд грн.

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Как сообщается на сайте парламента, документ подписан 11 декабря.

Помимо увеличения расходов на выплату пенсий, закон предусматривает повышение расходов на доплаты за работу в зоне отчуждения – на 227,4 млн грн, на продолжение модернизации антарктической станции «Академик Вернадский» - на 27,6 млн грн.

Повышение расходов будет компенсировано снижением расходов по ряду других программ, в частности, выплат социальной помощи на 7,2 млрд грн в связи с экономией по этой статье, а также расходов на реформу госуправления на 1,208 млрд грн.

Также закон предусматривает сохранение на счетах местных бюджетов на конец 2018 года неиспользованных субвенций из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной казначейской службы Украины, госбюджет Украины в январе-ноябре 2018 года получил 843,133 млрд грн доходов, что на 1,9%, ниже планового показателя на этот период, однако на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.