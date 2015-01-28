Вкладчикам объяснили, какие депозитные договора признают недействительными
Фонд гарантирования признает депозитные договора недействующими при разбивке суммы свыше 200 тыс. грн на несколько вкладов или открытии счета после запрета НБУ.
Фонд гарантирования признает депозитные договора ничтожными (недействующими) при разбивке вкладов в сумме более 200 тыс. грн на несколько вкладов или если счета вкладчика открыты после запрета Национального банка на открытие банком новых счетов физлицам, говорится в разъяснении фонда, переданном УНИАН.
Согласно разъяснениям, уполномоченное лицо фонда обязано проверить договора, заключенные банком в течение одного года до дня введения временной администрации, на предмет выявления ничтожных, и согласно Гражданскому кодексу, сделки по ничтожным договорам признаются недействительными без решения суда.
«Правом о признании договоров банковского вклада или банковского счета ничтожными уполномоченное лицо фонда пользуется только в случае, если вкладчики «разбивают» вклады в сумме более 200 тыс. грн на несколько вкладов, или если счета открываются с нарушением законодательства (например, наличие постановления Национального банка Украины, которым введен запрет банка на открытие новых счетов физическим лицам. Такое ограничение, как правило, устанавливается при предоставлении банку статуса проблемного)», - говорится в разъяснении.
Также фонд сообщает, что в рамках Гражданского кодекса недействительная сделка не создает юридических последствий, в связи с чем каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все, что она получила, или возместить стоимость полученного.
Читайте такжеВступил в силу закон, устанавливающий правила спасения банков государством«В случае признания по решению уполномоченного лица фонда договора банковского вклада или банковского счета ничтожным, средства вкладчика должны быть возвращены на счет, с которого они были перечислены по договору, признанному ничтожным. В случае несогласия вкладчика с решением уполномоченного лица фонда о признании договора банковского вклада или банковского счета ничтожным, такой вкладчик вправе обратиться с соответствующим иском в суд», - отмечается в разъяснении фонда.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, и еще 3 банка стали неплатежеспособными в январе этого года. Эти банки выводятся с рынка Фондом гарантирования, который осуществляет их временную администрации и ликвидацию.
В последнее время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяются призывы к вкладчикам забирать депозиты из банков по причине якобы массового признания фондом гарантирования договоров по вкладам ничтожными.