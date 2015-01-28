Вкладчикам объяснили, какие депозитные договора признают недействительными

Фонд гарантирования признает депозитные договора ничтожными (недействующими) при разбивке вкладов в сумме более 200 тыс. грн на несколько вкладов или если счета вкладчика открыты после запрета Национального банка на открытие банком новых счетов физлицам, говорится в разъяснении фонда, переданном УНИАН.

Согласно разъяснениям, уполномоченное лицо фонда обязано проверить договора, заключенные банком в течение одного года до дня введения временной администрации, на предмет выявления ничтожных, и согласно Гражданскому кодексу, сделки по ничтожным договорам признаются недействительными без решения суда.

«Правом о признании договоров банковского вклада или банковского счета ничтожными уполномоченное лицо фонда пользуется только в случае, если вкладчики «разбивают» вклады в сумме более 200 тыс. грн на несколько вкладов, или если счета открываются с нарушением законодательства (например, наличие постановления Национального банка Украины, которым введен запрет банка на открытие новых счетов физическим лицам. Такое ограничение, как правило, устанавливается при предоставлении банку статуса проблемного)», - говорится в разъяснении.

Также фонд сообщает, что в рамках Гражданского кодекса недействительная сделка не создает юридических последствий, в связи с чем каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все, что она получила, или возместить стоимость полученного.

Читайте такжеВступил в силу закон, устанавливающий правила спасения банков государством«В случае признания по решению уполномоченного лица фонда договора банковского вклада или банковского счета ничтожным, средства вкладчика должны быть возвращены на счет, с которого они были перечислены по договору, признанному ничтожным. В случае несогласия вкладчика с решением уполномоченного лица фонда о признании договора банковского вклада или банковского счета ничтожным, такой вкладчик вправе обратиться с соответствующим иском в суд», - отмечается в разъяснении фонда.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, и еще 3 банка стали неплатежеспособными в январе этого года. Эти банки выводятся с рынка Фондом гарантирования, который осуществляет их временную администрации и ликвидацию.

В последнее время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяются призывы к вкладчикам забирать депозиты из банков по причине якобы массового признания фондом гарантирования договоров по вкладам ничтожными.