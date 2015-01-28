Украина подала заявку в ВТО на изменение условий членства

В частности, речь может пойти о пересмотре действующих таможенных пошлин, сообщает Апостроф.

Заявка подана в конце прошлого года. Чтобы не вызвать возмущения партнеров, украинские власти не сопровождали документ перечнем товаров, пошлины на которые предлагается увеличить.

Украина во второй раз воспользовалась правом заявить о возможности пересмотра условий членства в ВТО, рассказал изданию советник премьер-министра Валерий Пятницкий. По его словам, Киев зарезервировал право поднять вопрос об увеличении импортных пошлин в торговле с членами торговой организации. Заявка была подана в конце 2014 года. Согласно правилам ВТО, страна-член организации может выступать с такой инициативой каждые три года.

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Напомним, Украина стала членом ВТО в 2008 году и в первый раз подняла вопрос о пересмотре условий членства страна в 2012 году, по истечении трех лет своего участия в организации.

Тогда Киев выступил с инициативой повысить размер импортных пошлин для товаров, ввозимых в Украину. Одной из причин официальный Киев тогда называл то, что уровень защиты внутреннего рынка был в два раза ниже, чем в России, которая стала членом организации в августе 2012 года.

В 2012 году Украина представила на рассмотрение членов ВТО список из 371 товарной линии (147 ‒ по промышленным товарам, 224 ‒ по сельхозпродукции) из почти 11 тысяч. Тогда такое обращение вызвало большой скандал. В частности, ЕС, США и Китай высказали «опасение» из-за планов Украины и просили отозвать заявку. Канада в знак протеста даже прекратила переговоры о свободной торговле.

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В конце 2014 года срок действия первой заявки истек, и Украина обратилась в ВТО опять. Однако на этот раз, отметил господин Пятницкий, к заявке не прилагался список товарных позиций для пересмотра пошлин. «Мы, по сути, просто зарезервировали свое право в течение трех лет поднять этот вопрос»,‒ уточнил он. Увеличение пошлин может понадобиться Украине, в частности, для защиты внутреннего рынка от импорта, а также для увеличения поступлений в бюджет.

И.о. президента Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка считает, что при таких условиях инициатива Киева не вызовет противостояния партнеров по ВТО. «В 2012 году скандал возник из-за большого количества линий для пересмотра пошлин. Сейчас Украина лишь зарезервировала право поднять вопрос об их пересмотре. Эта заявка никого ни к чему не обязывает. Так что бурной реакции со стороны членов ВТО до начала предметного обсуждения вопроса ожидать не стоит»,‒ считает Качка.

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Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко также уверена, что сейчас действия Украины не вызовут негативной реакции со стороны партнеров по ВТО. «Тогда было не совсем понятно, зачем пересматривать договоренности в таком большом объеме, однако никто не лишал и не лишает Украину права поднимать вопрос о пересмотре пошлин»,‒ отметила Деревянко.

Вместе с тем, считает она, на первом плане для Украины должно быть решение внутренних проблем. «Для того, чтобы преуспеть в ведении такого рода переговоров, необходимо быть сильным партнером. Следует быть страной, в которой уже все проблемы решены, и осталось только пересмотреть пошлины»,‒ добавляет Деревянко.

Канада, судя по всему, на этот раз тоже спокойно восприняла заявку Украины на пересмотр пошлин. Оттава в сентябре 2014 года, уже после смены власти в Украине, возобновила переговоры о свободной торговле. 26 января, находясь в Киеве, министр международной торговли Канады Эд Фаст подтвердил, что переговоры будут продолжаться.

«Мы заморозили переговоры, потому что увидели, что режим Януковича не намерен выполнять нормы ВТО. В такой ситуации создание условий свободной торговли с Канадой было невозможно,‒ сказал он после переговоров с министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом. ‒ Соответственно, мы вернулись к переговорам с Украиной только тогда, когда убедились, что новое украинское правительство намерено придерживаться норм ВТО».