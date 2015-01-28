Министр финансов России оценил убытки от "внешних шоков" в $200 млрд

Эффект от внешних шоков для экономики РФ оценивается в $200 млрд, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете федерации.

"Эффект от внешних шоков для платежного баланса - порядка $200 млрд. В первую очередь сказывается снижение цен на нефть, мы стали получать меньше валюты. И все эксперты признают, что такая ситуация продлится в долгосрочной перспективе, - сказал он. - Быстрый отскок цен на нефть, как это было в 2008-2009 годах, не произойдет. Связано это с тем, что достаточно большой объем производства нефти, и при замедлении темпов роста экономики это избыточное производство давит на цены".

"Цена на нефть, по оценкам экспертов, сохранится на невысоком уровне. Сегодня цена ниже $50 за баррель. Мы в перспективе оцениваем, что она будет расти, но вряд ли цены вернутся к уровню $100 за баррель и выше", - добавил он.

Читайте такжеПутин готовит россиян к безденежью и безработице - пресса РФ

Как передает ТАСС, инфляция в РФ год к году на данный момент оценивается в 12,5%, отметил Силуанов. Он отметил, что в этом показателе много разных факторов, в том числе девальвация рубля и эффект от санкций. "Поэтому здесь нельзя раскручивать инфляционную спираль, нужно принимать меры по ограничению роста инвестиционных расходов, ограничение индексаций", - считает министр.

Индексация пенсий на уровень инфляции в 11,4% потребует 188 млрд руб., также сообщил он.

Минфин также предлагает выделить 160 млрд руб. бюджетных кредитов на перефинансирование коммерческой задолженности регионов, заявил министр финансов.

По его словам, объем долгов регионов вырос в прошлом году на 20% и сейчас составляет более 2 трлн руб.