В Украине появится электронная акцизная марка

В планах руководства ГФС - полноценно запустить к 2020 году электронный аудит, что позволит выявлять большую часть рисков еще до проведения проверки налогоплательщиков.

Государственная фискальная служба (ГФС) планирует в ближайшей перспективе внедрить в Украине автоматизированную систему контроля за оборотом подакцизных товаров "Электронная акцизная марка", которая позволит усилить контроль за таким товаром, сделает невозможным его теневой оборот и создаст справедливые конкурентные условия для всех участников рынка.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГФС со ссылкой на исполняющего обязанности председателя службы Александра Власова.

Также в планах руководства ГФС - полноценно запустить к 2020 году электронный аудит, что позволит выявлять большую часть рисков еще до проведения проверки налогоплательщиков, а также значительно ускорит и упростит процедуры анализа данных.

Пресс-служба со ссылкой на главу ГФС сообщает о том, что за год Украина вошла в ТОП-10 стран, которые используют электронный кабинет плательщика.

В сообщении подчеркивается, что наиболее популярный среди пользователей сервис ГФС - электронный кабинет, который обеспечивает круглосуточное электронное взаимодействие с налогоплательщиками: от предоставления информации по общедоступным реестрам до автоматического заполнения электронных документов, в том числе, налоговой отчетности и получения справок об отсутствии задолженности.

В частности, за 1 секунду сервис ГФС принимает и обрабатывает около 50 электронных документов, от 1,5 млн до 2 млн - в день.

«Налоговые органы обязаны подстраиваться под плательщика, а не наоборот. То есть удобные, простые и понятные электронные сервисы в результате способствуют добровольности уплаты налогов и увеличению доходов государственного бюджета. Кроме того, диджитализация сокращает расходы служб на администрирование», - цитирует пресс-служба Власова.

Отмечается, что благодаря внедрению электронной системы возмещения НДС и блокировки рисковых операций поступления этого налога выросли вдвое.

Также сообщается, что в конце сентября ГФС запустила тестовую версию системы E-Receipt, функционал которой предусматривает возможность использования субъектами хозяйствования в качестве устройств, осуществляющих регистрацию расчетных операций, смартфоны, планшеты, персональные компьютеры. Сейчас в тестировании системы E-Receipt участвуют 130 субъектов хозяйствования.

«Наша общая с бизнесом задача - обеспечить четкий контроль и фискализацию процессов от перемещения импортируемого товара через границу до поступления конечному потребителю. Покупатель, получив фискальный чек, благодаря специальному устройству или электронному приложению на мобильном телефоне сможет сверить его с информацией в центральном офисе ГФС и убедиться, что по этому товару уплачены налоги», - отметил Власов.

Как сообщал УНИАН, еще в мае 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов ускорить подготовку законопроекта об электронной акцизной марке, что позволит прекратить распространение контрафактной продукции.

В ГФС планировали, что автоматизированная система контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий «Электронная акцизная марка» заработает в Украине в 2017 году.