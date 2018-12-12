Чистые международные резервы НБУ выросли на 20%

Текущий уровень резервов выше показателя на начало года на 17,2%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины в ноябре 2018 года выросли на 20,3% - до 7,821 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 17,2%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины за ноябрь выросли на 5,8%, или 975 млн долл., и составили 17,712 млрд долл. по состоянию на 1 декабря 2018 года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.