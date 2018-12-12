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Чистые международные резервы НБУ выросли на 20%

15:00, 12 декабря 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 17,2%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины за ноябрь выросли на 5,8%, или 975 млн долл., и составили 17,712 млрд долл. по состоянию на 1 декабря 2018 года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.

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Теги: #междунароные резервы#резервы НБУ