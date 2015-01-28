В Украине хотят упростить ведение бизнеса в аграрной и IT-сферах

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе заседания правительства.

"Сегодня примем постановление, которое уже было принято на правительственном комитете, что касается дерегуляции", - сказал Абромавичус.

По словам министра, постановление предусматривает отмену обязательного получения карантинного сертификата на сельскохозяйственную продукцию, необходимого при транспортировке. Ранее сельхозпроизводители сталкивались с проблемами в процессе получения таких сертификатов, поскольку в Украине каждая область является отдельной карантинной зоной. В то же время, весь Европейский Союз является единой карантинной зоной. По оценкам министерства, такая новация может иметь экономических эффект до 1,5 млрд грн за счет устранения коррупционных схем.

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Еще одной инициативой министерства стало ограничение срока выдачи фитосанитарных сертификатов в портах 24 часами, хотя ранее этот процесс занимал около 5 дней. При этом министр отметил, что ранее действовала коррупционная схема, в рамках которой сельхозпроизводителям предлагали ускорить процесс выдачи этих сертификатов. В министерстве экономический эффект от данной нормы оценили в 1,2 – 1,7 млрд грн.

Кроме того, постановление предусматривает уменьшение срока предоставления счета за рассмотрение результатов испытаний средств защиты растений до 10 дней (вместо действующих 60), а также отмену экспертизы качества специальных продуктов питания. При этом совокупный экономический эффект от таких инициатив министр оценил в 170 – 240 млн грн.

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К тому же, постановлением предусмотрена отмена мониторинга исполнения особенных условий пользования недрами, а также упрощение трудоустройства высококвалифицированных иностранных кадров на территории Украины, что особенно важно для IT-сектора.

«Сумасшедший, на самом деле, экономический эффект. Вроде делаем немного, а на самом деле в денежном выражении это миллиарды гривень… Это коррупционная составляющая, которая уйдет, а деньги придут обратно в бизнес», - отметил Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли планирует отменить приказ Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии и сертификации, который предусматривает обязательную сертификацию компьютерной техники и строительного оборудования.

Кроме того, министерство намерено отменить обязательную сертификацию на территории Украины автомобильных бензинов, дизельного, корабельного и котельного топлива, а также отменить лицензирование внешнеторговых операций с алкоголем и табачными изделиями.