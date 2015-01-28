НБУ в прошлом году потратил на спасение проблемных банков больше 13 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, среди банков-получателей кредитов рефинансирования на срок свыше 30 календарных дней есть 16 банков, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными, и в настоящее время в них осуществляется временная администрация или ликвидация.

В том числе, наибольший объем средств получили «VAB Банк» (5,535 млрд грн), «Брокбизнесбанк» (2 млрд грн), «Всеукраинский банк развития» (1,473 млрд грн), «Укрбизнесбанк» (1,029 млрд грн), «Имэксбанк» (795 млн грн), «Камбио» (428,2 млн грн), «Форум» (422 млн грн), «БГ Банк» (364,7 млн грн), «Актив-Банк» (342,4 млн грн), «Еврогазбанк» (299 млн грн), «Пивденкомбанк» (180 млн грн), «Терра-Банк» (111,1 млн грн).

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Также сообщается, что всего в 2014 году кредиты НБУ на срок более 30 календарных дней получили 75 банков на общую сумму 115,613 млрд грн, однако с учетом возврата предоставленных кредитов на 189,430 млрд грн общий объем задолженности банков и по состоянию на 1 января 2015 года составил 108,950 млрд грн. Данные о погашении кредитов в разрезе банков не приводятся.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка: «Укрбизнесбанк», «Камбио», «Легбанк», «БГ Банк», «Всеукраинский банк развития», «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль». С начала этого года неплатежеспособными признаны еще 3 банка - «Профин Банк», «Укоопспилка» и «Имэксбанк».

Согласно процедуре НБУ, при возникновении проблем с выплатами вкладов и проведением платежей НБУ присваивает банку статус проблемного, после чего работает с акционерами и руководством банка над его оздоровлением, в том числе может предоставить банку рефинансирование. В случае невыполнения или не разработки плана оздоровления банк признается неплатежеспособным.

Выведение неплатежеспособных банков с рынка осуществляется Фондом гарантирования вкладов физлиц, который вводит временную администрацию, и впоследствии при отсутствии возможности оздоровления или продажи банка проводит его ликвидацию.

В конце декабря прошлого года Национальный банк сообщил о назначении кураторов в 40 банков, которым было предоставлено рефинансирование, для выявления проблем у банков на ранней стадии, поскольку удаленный надзор показал свою неэффективность ввиду искажения банками отчетности.