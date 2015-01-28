Госфинмониторинг за год выявил отмывание средств Януковичем и Ко почти на $1,5 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2014 год подготовила и передала силовым структурам и фискальным органам материалы по операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 267,4 млрд грн, с совершением другого преступления – на 52,6 млн грн, сообщается на сайте ведомства.

По информации службы, всего в течение 2014 года подготовлено 774 материалов, которые переданы Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины.

В частности, по результатам расследования фактов отмывания денег по коррупционным схемам и хищения госимущества экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 147,8 млрд грн, с совершением других преступлений – на 11,1 млрд грн. По итогам расследования служба подготовила 268 материалов, общая сумма выявленных и заблокированных средств составляет 1,490 млрд в долларовом эквиваленте.

Читайте такжеУкраинцы считают Януковича наиболее отрицательным политическим деятелем за всю историю - опросСправка УНИАН. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.