Глава Минфина вышла из состава набсоветов госбанков

Члены правительства не могут входить в набсоветы компаний, ориентированных на получение прибыли.

Кабинет министров Украины вывел министра финансов Оксану Маркарову из состава наблюдательных советов государственных "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

Читайте такжеПарламент назначил Маркарову министром финансов

Как сообщается на сайте Министерства финансов, также Маркарова вышла из набсоветов "ПриватБанка" и "Укргазбанка" в соответствии со ст. 53 Закона Украины "Об акционерных обществах".

Как пояснили в Минфине, полномочия Маркаровой в набсоветах госбанков приостановлены после ее назначения министром, так как члены правительства согласно Закону "О Кабинете министров Украины" не могут входить в набсоветы компаний, ориентированных на получение прибыли.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности. После этого Кабмин возложил исполнение обязанностей министра на Оксану Маркарову, с марта 2015 года занимавшую должность заместителя министра, а с апреля 2016 года - первого заместителя министра финансов.

22 ноября парламент назначил Маркарову министром финансов Украины.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".