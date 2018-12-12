В Раде готовятся возвращать на рынок незаконно выведенные банки

По словам Игоря Луценко, законопроект будет направлен на сохранение стоимости активов после незаконного решения регулятора о выведении банка с рынка.

Народные депутаты Украины совместно с ассоциациями вкладчиков, законность ликвидации которых успешно оспорена в суде, будут разрабатывать механизм возвращения финансовых учреждений на рынок.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко.

По его мнению, устаревшее банковское законодательство мешает действенной защите интересов вкладчиков банков, которые не подпадают под гарантированные государством выплаты депозитов до 200 тыс. грн. Поэтому необходимо внести изменения, которые бы способствовали усилению защиты прав клиентов банков, незаконно выведенных Нацбанком с рынка. Для разработки соответствующего законопроекта планируется создать рабочую группу из членов различных комитетов.

«Мы оказались не готовы к тому банкопаду, который устроил Нацбанк, и сейчас будем менять законодательство. Необходимо ввести четкую градацию: если было принято незаконное решение о выведении банка с рынка, кто и за что будет нести ответственность. Сейчас речь не идет о компенсации – недополученной прибыли банка, а о том, чтобы вкладчики знали, кому они могут предъявить претензии за то, что они потеряли [в результате признанных судом незаконных действий НБУ]. Это задача минимум. Нужен алгоритм по защите вкладчиков», - сообщил Игорь Луценко.

По его словам, новый законопроект будет направлен на сохранение стоимости активов после незаконного решения регулятора о выведении банка с рынка.

«Владельцы банка заинтересованы работать со своим кредитным портфелем, чтобы сохранить свою деловую репутацию, рассчитываясь с вкладчиками. Мы уверены, что владельцы – более эффективные распорядители долгового портфеля, чем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который, кстати, неконституционный априори», - считает Игорь Луценко.

В свою очередь, глава ОО «Национальное Благо Украины» Максим Гарус сообщил, что первый вариант законодательных изменений уже наработан.

Согласно проекту закона, в течение 60 дней после отмены судом постановления НБУ о признании банка неплатежеспособным (или об отзыве лицензии) и после возвращения лицензии банку, такой банк и НБУ должны составить и утвердить план восстановления функционирования банка. Этот план утверждается наблюдательным советом банка и Нацбанком.

«План должен предусматривать определенный режим для банка на срок не менее 12 месяцев. Также план должен содержать систему мер по увеличению капитала банка до требуемого уровня с целью восстановления его ликвидности. У нас есть предложения относительно основных принципов плана - например, мораторий на удовлетворение требований кредиторов по вкладам и средствам на текущих счетах на 6 месяцев. А для банка - налоговые каникулы», - сообщил Максим Гарус.

Эксперт подчеркнул, что если у акционера - прозрачные намерения возобновить деятельность банка, то крайне необходимо предоставить ему такую ​​возможность. «Тем более что НБУ не всегда принимает правомерные решения по неплатежеспособности банков», - резюмировал Максим Гарус.

Как ранее сообщалось, в Украине существует разная практика судов по спорам акционеров банков с НБУ относительно решения о признании банка неплатежеспособным и его ликвидации. Некоторые суды принимают решения в пользу владельцев банков, признавая решение НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц противоправными. Другие же при принятии решений ориентируются на закон «О банках и банковской деятельности», в котором нет законодательного механизма возврата банковской лицензии признанному неплатежеспособным банку, и, соответственно, принимают решения в пользу Нацбанка.