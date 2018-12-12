В НБУ рассказали, как будут работать банки во время праздников

3, 4 и с 8 января СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

Национальный банк Украины обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в период новогодних праздников.

Читайте такжеНацбанк прокомментировал данные по инфляции

Как сообщается на сайте регулятора, 27 и 28 декабря работа системы электронных платежей НБУ будет продлена на 2 часа.

29 декабря предусмотрен сокращенный рабочий день системы – до 15:00, при этом до 13-00 в СЭП будут проводиться платежи только между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи в пользу НБУ и органов Госказначейства.

30, 31 декабря 2018 года, а также 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты, депозитарий Национального банка, а также системы "Сертиф" и Реестр договоров с нерезидентами работать не будут.

2 января банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день осуществляться не будут.

3, 4 и с 8 января СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

Также сообщается, что в период с 29 декабря 2018 до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривни, рассчитанный Национальным банком 28 декабря.