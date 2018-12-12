Украинцы с января смогут сдавать изношенные банкноты в банки

Статус уполномоченных банков имеют "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

Украинцы с нового года смогут сдавать значительно изношенные гривневые банкноты в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, в банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ.

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Как сообщается на сайте регулятора, статус уполномоченного банка имеют три банка – "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

Отмечается, что речь идет о значительно поврежденных банкнотах, потерявших платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами. Банки будут паковать эти банкноты и передавать в Национальный банк для проведения исследований.

Нацбанк напомнил, что ранее значительно изношенные банкноты для проведения исследований принимали непосредственно региональные подразделения регулятора, и на сегодня такие подразделения сохранились в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и г. Киев.

Справка УНИАН. Изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные и склеенные края или углы, а также склеенные банкноты.

Заведения торговли и сферы услуг обязаны принимать без ограничений изношенные гривневые банкноты всех номиналов, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности.

В то же время, эти учреждения обязаны не выдавать полученные изношенные банкноты на сдачу, а должны сдать их вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки.

Банки обязаны без ограничений принимать от физических и юридических лиц изношенные банкноты, если они не имеют признаков подделки, для обмена на пригодные к обращению банкноты, а также для всех видов наличных платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы.

Поврежденные банкноты банки изымают из оборота. По результатам исследований клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Поддельные денежные знаки изымаются из обращения без возмещения стоимости и передаются Национальной полиции для расследований.