Завтра в Украине подорожает валюта: свежие курсы
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2780,8135 (12 декабря – 2771,3165)
100 EUR – 3155,1110 (12 декабря – 3153,4810)
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Как сообщает УНИАН, сегодня, 12 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,80/27,84 гривни/доллар.
После падения в первой половине дня гривня во второй половине дня немного укрепилась, однако текущие котировки остаются на 11 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,59/31,63 гривни/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,80 гривни/доллар.