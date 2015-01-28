В Украине хотят создать Фонд гарантирования страховых выплат и узаконить коллекторов

Соответствующий проект распоряжения «Об утверждении плана действий по реализации стратегии реформирования системы защиты прав потребителей на рынках финансовых услуг в 2012-2017 годах» опубликован на сайте ведомства.

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В частности, Минэкономразвития планирует обеспечить сопровождение в Верховной Раде законопроектов о создании Фонда гарантирования страховых выплат, о запрете финансовых пирамид и разрешении потребителям самостоятельно выбирать поставщика дополнительных финуслуг, которые требует кредитор.

Кроме того, в ведомстве планируют перевести коллекторскую деятельность в законное русло, а также усилить контроль над рекламой в сфере финансовых рынков.

Дополнительные инициативы министерства также предусматривают усиление ответственности за предоставление финансовых услуг без соответствующей лицензии, а также создание института по защите прав потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» (относительно раскрытия информации, №1545), внесенный Кабинетом министров.

Изменениями предусмотрено, что финансовые учреждения, надзор за деятельностью которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, должны также раскрывать путем размещения на бесплатной основе информацию о своей деятельности в общедоступной информационной базе данных.