В Украине хотят создать Фонд гарантирования страховых выплат и узаконить коллекторов
Министерство экономического развития и торговли разработало проект распоряжения, которым регламентирует внедрение ряда мер по защите прав потребителей финансовых услуг.
Соответствующий проект распоряжения «Об утверждении плана действий по реализации стратегии реформирования системы защиты прав потребителей на рынках финансовых услуг в 2012-2017 годах» опубликован на сайте ведомства.
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В частности, Минэкономразвития планирует обеспечить сопровождение в Верховной Раде законопроектов о создании Фонда гарантирования страховых выплат, о запрете финансовых пирамид и разрешении потребителям самостоятельно выбирать поставщика дополнительных финуслуг, которые требует кредитор.
Кроме того, в ведомстве планируют перевести коллекторскую деятельность в законное русло, а также усилить контроль над рекламой в сфере финансовых рынков.
Дополнительные инициативы министерства также предусматривают усиление ответственности за предоставление финансовых услуг без соответствующей лицензии, а также создание института по защите прав потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен).
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» (относительно раскрытия информации, №1545), внесенный Кабинетом министров.
Изменениями предусмотрено, что финансовые учреждения, надзор за деятельностью которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, должны также раскрывать путем размещения на бесплатной основе информацию о своей деятельности в общедоступной информационной базе данных.