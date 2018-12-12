Таможни с начала года выявили нарушений на 2,7 миллиарда

Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросло на 56% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в январе-ноябре 2018 года выявили 45,6 тысячи нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений которых составила 2,7 миллиарда гривень.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил за указанный период выросло на 56% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а стоимость предметов правонарушений – на 74%.

В частности, по 5 тысяч дел о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений стоимостью 797 миллионов гривень, что на 14% больше суммы, на которую были изъяты предметы правонарушений годом ранее.

"Наиболее распространенными являются случаи незаконного перемещения через таможенную границу промышленных товаров. За указанный период за совершение таких нарушений были изъяты товары на сумму 469 миллионов гривень. Кроме того, транспортных средств изъято на сумму более 146,6 миллиона гривень, продовольственных товаров – на 110,7 миллиона гривень, валюты – 70,8 миллиона гривень", - отметила пресс-служба.

По результатам международного взаимодействия за 11 месяцев этого года таможни возбудили более 678 дел о нарушении таможенных правил на сумму 665 миллионов гривень, а также установили неуплату более 21,1 миллиона гривень обязательных таможенных платежей.

В целом таможни передали на рассмотрение суда 5,7 тысячи дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,7 миллиарда гривень, по результатам рассмотрения которых суд вынес решения о наложении штрафов и конфискации имущества на 426,4 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, в январе-ноябре в общий фонд госбюджета перечислено 18 миллиардов гривень таможенных платежей, что на 13%, или на 35,5 миллиарда гривень, превышает показатель 11 месяцев 2017 года.