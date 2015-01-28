Гривня на межбанке снизилась до 16,37 за доллар

В среду, 28 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,17/16,37 грн/долл. против 16,10/16,30 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили активно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,35/18,58 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2380/0,2410 грн/рубль.

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