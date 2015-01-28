Российский рубль продолжает падение из-за ожидания новых санкций

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,21 рубля и составил 68,03 рубля, передает ТАСС.

Евро вырос на 1,23 рубля до 77,18 рубля. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте снизилась на 0,75% до 49,24 доллара за баррель.

Курс доллара на открытии торгов вырос до 67,11 руб.

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Российская валюта к середине дня торгуется в минусе в результате неспособности нефтяных котировок вернуться к росту, ожиданий новых международных ограничений против РФ, а также окончания налогового периода.

Повлиять на настрой рынка могут итоги заседания ФРС (21:00 - ред.) и ориентиры регулятора касательно сроков повышения ключевых процентных ставок в США. Эксперты предупреждают об опасности развития нисходящего движения рубля.

"Рынок находится в ожидании. Завтра европейские политики будут решать вопрос новых антироссийских санкций, так как именно Россию они считают виноватой в обострении украинского конфликта. Нефть все топчется и топчется на месте. Уверенности в том, что она не продолжит снижение, ни у кого сейчас нет. Мы продолжаем смотреть в сторону ослабления рубля", - выдает неоптимистичный прогноз старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Сергей Алин.

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Аналитики Нордеа-банка считают, что если сегодня ФРС сохранит жесткую риторику и даст сигнал к росту ставок с середины этого года, то это может стать определенным негативом для всех валют развивающихся рынков. Также в пятницу внимание будет обращено к ЦБ РФ, который вряд ли изменит монетарную политику. Пока для рубля мало позитива, так что выбраться из диапазона 62-70 рублей за доллар будет непросто, полагают они.

Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев замечает, что девальвационные ожидания остаются сильными. И до тех пор, пока они сохраняют свою силу, вряд ли можно будет рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. "Сохранение же текущей стоимости денег не то чтобы сдерживает, а ограничивает инвестиционные процессы в экономике", - говорит Клещев.

На рынке Форекс можно наблюдать снижение евро после двух дней восходящей коррекции вслед за достижением новых многолетних минимумов в паре с долларом. Евро/доллар к 15:40 теряет 0,3% до 1,1347 евро. Инвесторы также ждут подведения итогов заседания ФРС и ориентиров касательно уровня ключевой процентной ставки. Намеки на ее удержание на рекордных минимумах более длительный период могут отрицательно сказаться на долларе.

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Нефтяные котировки к середине дня, после повышения накануне, пребывают на отрицательной территории. Стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent снижается на 0,71% до 49,25 доллара. Сегодня в 17:30 влияние на рынок может оказать отчет Министерства энергетики США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. Предполагается, что запасы нефти вырастут на 4 млн баррелей - негативно для цен.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня российский рубль продолжил снижение: курс доллара на открытии торгов вырос до 67,11 рубля, евро – до 76,2 руб.