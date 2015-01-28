Реальные доходы россиян по итогам года сократились впервые за 15 лет

В итоге в 2014 г. падение этого показателя составило 1%, передают Ведомости со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Сокращение реальных доходов по году произошло впервые с 1999 г., свидетельствуют данные Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2014 г., по оценке Росстата, составила 32 600 руб. и по сравнению с 2013 г. выросла на 9,2% в номинальном выражении. В декабре 2014 г. этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 6,1% до 41 985 руб.

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Реальная начисленная заработная плата в декабре 2014 г. выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. По итогам минувшего года рост реальной заработной платы составил 1,3%.

Если цены на нефть составят $40 за баррель, то реальные доходы населения за год уменьшатся на 3-5%, а за два-три года — до 10%, заявлял ранее в интервью радиостанции Business FM председатель Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Некоторыми группами населения падение реальных доходов будет ощущаться болезненно, говорил он.

Ранее УНИАН сообщал, что реальные доходы населения РФ по итогам 11 месяцев года ушли в минус.