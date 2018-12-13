Фонд гарантирования продал пул активов на 6 миллиардов за 130 миллионов

Активы находятся в залоге Национального банка, торги состоялись через американского советника FFN.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов балансовой стоимостью 6 млрд грн через американского советника FFN за 130 млн грн, или 2% от балансовой стоимости.

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Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя фонда Светлана Рекрут в соцсети Facebook.

«Сегодня удачный день! Фонд гарантирования реализовал пул активов стоимостью более 6 млрд грн, которые находятся в залоге Национального банка Украины, через американского советника FFN, - написала Рекрут. - Этот пул удалось реализовать за более 130 млн грн. Это более 2% от балансовой стоимости».

По ее словам, официального протокола торгов пока нет, поэтому все подробности продажи будут позже.

«К тому же, от предыдущих индивидуальных продаж некоторых активов, входивших в состав пула, удалось выручить еще более 80 млн грн. Считаю это хорошим результатом. И спасибо команде, которая работала над этим проектом», - добавила Рекрут.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк совместно с Фондом гарантирования в сентябре начали второй этап продажи объединенных в пулы заложенных в НБУ прав требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков балансовой стоимостью 11,5 млрд грн.

На торги выставляются объединенные в пулы не проданные в ходе первого этапа активы для реализации по «голландской модели» с привлечением американских консультантов «Дебтекс Украина» (дочерняя компания DebtX) и «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (дочерняя компания FFN).

Национальный банк как кредитор согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге, с учетом предусмотренных внутренними нормативными актами фонда процедур.