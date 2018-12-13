Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Ставка сохраняется второй раз подряд после аналогичного решения в октябре.

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых второй раз подряд – после аналогичного решения в октябре.

Читайте такжеРост цен в Украине в ноябре ускорился до 10%

Как говорится в материалах НБУ, в ноябре потребительская инфляция составила 10% в годовом измерении и была близка к последнему прогнозу регулятора, а ее ускорение по сравнению с предыдущими месяцами было ожидаемым.

Отмечается, что в дальнейшем инфляция будет снижаться и достигнет целевого показателя 5% на конец 2020 года, как предусмотрено октябрьским прогнозом Национального банка.

Ключевым предположением своего прогноза Нацбанк назвал значительный прогресс в продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в рамках новой программы Stand-By Arrangement, а также получение связанного финансирования от других официальных кредиторов.

По оценкам регулятора, вместе эти факторы обусловили довольно стремительное улучшение инфляционных ожиданий домохозяйств, которые, однако, продолжают существенно превышать инфляционные цели Национального банка.

Отсрочить достижение цели по инфляции могут дальнейшее давление на цены со стороны значительного потребительского спроса, ухудшение ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла, геополитические риски и ожидаемое охлаждение мировой экономики.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в октябре решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых после повышения ставки дважды подряд - в июле до 17,5% и в сентябре до 18% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.