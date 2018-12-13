НБУ с 11 января изменит управление ликвидностью банков

В текущем году в банковской системе произошло сокращение профицита ликвидности, и эта тенденция может продолжиться в 2019 году.

Национальный банк Украины с 11 января 2019 года меняет операционный дизайн своей монетарной политики для гибкого реагирования на изменения ликвидности банковской системы страны.

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Как говорится в материалах НБУ, основными операциями нового дизайна будут тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по рефинансированию на этот же срок.

Ставка по 2-недельным депозитным сертификатам и ставка по 2-недельным кредитам рефинансирования будут устанавливаться на уровне учетной ставки.

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депозитных сертификатов не будут ограничиваться в объемах, что усилит роль учетной ставки в качестве ориентира стоимости межбанковских кредитных ресурсов.

Коридор ставок по операциям постоянного доступа на срок овернайт останется неизменным: учетная ставка плюс 2 п.п. - для кредитов рефинансирования, учетная ставка минус 2 п.п. - для депозитных сертификатов.

В то же время Нацбанк прекратит проводить тендеры по предоставлению ликвидности сроком на 90 дней, поскольку на сегодня заинтересованности банков в таком рефинансировании нет.

При этом регулятор откажется от проведения тендеров по рефинансированию еженедельно и размещения депозитных сертификатов дважды в неделю. Внеочередные тендеры, как и раньше, будут проводиться в зависимости от ситуации на денежно-кредитном рынке и состояния ликвидности банков.

В НБУ пояснили, что в текущем году в банковской системе произошло сокращение профицита ликвидности, и эта тенденция может продолжиться в 2019 году.

"В результате в течение года банковская система может перейти в состояние дефицита ликвидности. Во время такого перехода состояние ликвидности банковской системы может быть неустойчивым: меняться от профицита к дефициту и наоборот", - отмечается в документе.

Кроме того, регулятор полагает, что ликвидность может быть сегментированной, то есть неравномерно распределяться между банками, что и вызывает необходимость изменения операционного дизайна в направлении большей гибкости.

По оценкам НБУ, модернизация операционного дизайна будет способствовать эффективному выполнению Национальным банком его операционной цели даже при неустойчивой ликвидности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сегодня, 13 декабря, сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Ставка сохраняется второй раз подряд после аналогичного решения в октябре.

До этого Нацбанк повышал ставку дважды подряд - в июле до 17,5% и в сентябре до 18% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.