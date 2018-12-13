Когда Украина получит транш МВФ: в Нацбанке назвали возможную дату и сумму

НБУ ожидает получения транша МВФ в рамках новой программы в размере от 1,4 до 1,9 млрд долл. до Рождества.

Национальный банк Украины ожидает позитивного решения Совета директоров Международного валютного фонда и получения первого транша в рамках новой программы в размере от 1,4 до 1,9 млрд долл. до Рождества. Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

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Он напомнил, что заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу запланировано на вторник, 18 декабря.

«Мы ожидаем позитивное решение по программе стенд-бай на замену действующей сегодня программе расширенного финансирования и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения, то есть до Рождества», - сказал Смолий.

По его словам, сумма транша составит от 1,4 до 1,9 млрд долл., но это предварительный прогноз, так как окончательная сумма будет после заседания Совета директоров МВФ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Фонд анонсировал рассмотрение этого вопроса после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

23 ноября, накануне инцидента в Азовском море, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров и парламент выполнили предварительные условия для старта новой программы.

В свою очередь МВФ официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения.