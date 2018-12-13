В Нацбанке рассказали о ситуации на валютном рынке

По словам главы НБУ, события в Азовском море оказали незначительное краткосрочное влияние на валютный рынок Украины.

События в Азовском море имели только незначительное краткосрочное влияние и уже через несколько дней после объявления военного положения прекратили отражаться на ситуации на валютном рынке Украины.

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Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

«Если в октябре среднедневной объем чистого предложения валюты от клиентов составлял 12 млн долл. США, то в ноябре он вырос до 22 млн, а с начала декабря достиг 61 млн долларов», - сказал Смолий.

По его словам, вследствие этого, Нацбанк получил возможность пополнять резервы, и чистая покупка валюты регулятором с начала четвертого квартала превысила 700 млн долл. США.

В свою очередь, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что регулятор не видит падения валютной выручки украинских экспортеров.

«Мы не видим падения объемов валютной выручки. Мы также говорили об этом с компаниями металлургического сектора. Мы не видим значительного эффекта», - сказал он.

При этом Сологуб отметил, что судоходство возобновилось, и данная ситуация не нова для украинских металлургов, которые уже с лета начали переориентировать транспортные потоки через черноморские порты.

Справка УНИАН. В Украине с 28 ноября действует военное положение сроком на 30 дней в 10 областях страны, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

На фоне новостей о введении военного положения национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке 26 ноября на 15 копеек, 27 ноября – на 23 копейки, 28 ноября – на 18 копеек. В четверг, 29 ноября, ситуация на межбанке стабилизировалась, а в пятницу, 30 ноября, гривня укрепилась на 13 копеек.