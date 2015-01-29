Обвал российского рубля продолжился сегодня утром

09:21, 29 января 2015
Финансы
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Рубль падает уже продолжительное время из-за дешевой нефти и санкций против России.

Попытки остановить падение рубля оказались безрезультатными / cbr.ru

На открытии сегодняшних торгов рубль упал к доллару и евро.

Об этом сообщает Газета.ru.

Курс доллара поднялся на 0,46% до 68,34 руб.

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