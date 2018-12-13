Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год

Бюджет утвердили с доходами и расходами в объеме более 57 млрд грн. В ходе доработки сметы депутаты увеличили доходную часть на сумму около 2 млрд грн.

Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 с доходами и расходами в объеме более 57 млрд грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 87 из 102 депутатов.

По словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова, проектные показатели бюджета на 2019 год после обработки в бюджетной комиссии Киевсовета были сбалансированы, доходную часть удалось увеличить на 1 млрд 897 млн грн.

«Таким образом, подводя итог, если разложить все средства проекта бюджета города Киева на будущий, мы будем иметь следующие показатели: предлагается доходы утвердить в размере 56,9 млрд грн, расходы в сумме 56,9 млрд грн», - заявил Странников во время презентации проекта.

В то же время, в ходе обсуждения бюджетной политики на следующий год в сессионном зале доходную часть решено было увеличить сначала на 300 млн грн, потом - еще на 260 млн грн.

«Таким образом, бюджет в целом со всеми поправками будет 57 млрд 421 млн грн», - сказал Странников.

260 млн грн, добавленные к ожидаемым поступлениям 2019 года, депутаты решили направить на строительство метро на Виноградарь, чтобы сбалансировать показатели поступлений и расходов главной сметы города.

Во время доклада Странников проинформировал, что в структуре поступлений в бюджет наибольшие суммы - 53% - ожидаются от уплаты НДФЛ (22,2 млрд грн), 14% - единый налог (5,7 млрд грн), 12% - плата за землю ( 5,1 млрд грн), 10% - налог на прибыль предприятий (4,2 млрд грн).

По формированию расходной части бюджета Странников заметил, что увеличено по сравнению с проектом в первом чтении финансирование на жилищно-коммунальное хозяйство на немногим более 1,3 млрд грн - до 5,5 млрд грн. Также добавлены финансовые ресурсы на образование - 436 млн грн, и теперь финансирование составит в следующем году в целом 1,79 млрд грн); на транспортную инфраструктуру добавлено 314 млн грн, и общие расходы теперь составят 6,9 млрд грн; на спорт - 72 млн грн, и расходы в целом составят около 847 млн грн. Также добавлено около 70 млн грн на область культуры и искусства, что будет отвечать летним расходам в объеме 1,4 млрд грн.

По словам Странникова, на здравоохранение в бюджете предусмотрены расходы в объеме 10,7 млрд грн, на социальную защиту – 8,7 млрд грн, на государственное управление – 1,6 млрд грн, на обслуживание местного долга – 1,279 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета столицы на 2019 с доходами и расходами в объеме почти 55 млрд грн.

Сегодня, 13 декабря, депутаты утвердили программу социально-экономического развития Киева на 2019 год, которая непосредственно связана с бюджетом столицы. Ее капитальные расходы утверждены в объеме почти 13,5 млрд грн при том, что в первом чтении предусматривались капитальные расходы в размере чуть менее 12 млрд грн.