Новая программа Украины с МВФ: размер первого транша станет известен 18 декабря

МВФ и Украина согласовали новую программу stand-by объемом 3,9 млрд долл. США.

Международный валютный фонд и Украина согласовали новую программу stand-by объемом 3,9 млрд долл. США, которая будет утверждена Советом директоров Фонда. Размер первого транша станет известен 18 декабря.

Читайте такжеКогда Украина получит транш МВФ: в Нацбанке назвали возможную дату и сумму

Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Украина и МВФ достигли соглашения на уровне правления по новой программе stand-by, и оно будет утверждено на уровне 3,9 млрд долл. США. Это решение будет рассмотрено 18 декабря", - сказал Райс.

Он добавил, что также 18 декабря будет названа сумма первого транша.

Райс отметил, что украинское правительство подтвердило свое намерение продолжать реформы в сфере макроэкономики и реформы для привлечения инвестиций, а также для достижения устойчивого роста экономики.

Как сообщал УНИАН, МВФ назначил на 18 декабря Совет директоров по вопросу сотрудничества с Украиной.

Ранее Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Фонд анонсировал рассмотрение этого вопроса после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Накануне инцидента в Азовском море министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров и парламент выполнили предварительные условия для старта новой программы.

В свою очередь, МВФ официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения в стране военного положения.