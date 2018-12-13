Социальная помощь по-новому: кто и как будет контролировать "социалку"

В Украине в следующем году заработает еще один госорган – Государственная социальная служба. Она будет создана в системе Министерства соцполитики в виду реформы этого ведомства. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 12 декабря. Новая структура будет заниматься вопросами соцзащиты населения и прав детей, и главное - контролировать предоставление социальной поддержки. Уже определись с численностью работников нового исполнительного органа – максимум, 120 человек, хотя сам проект положения о нем Минсоцполитики должно будет подать в Кабмин в течение двух месяцев. Все структурные профильные подразделения министерства должны быть реорганизованы, с учетом создаваемой госслужбы, в течение трех месяцев.

На эффективном контроле выделения соцпомощи настаивают международные партнеры Украины и, в принципе, это является обязательством нашей страны. Такой аудит вполне логичен, потому что число получателей госпомощи, по европейским меркам, бьет все рекорды. Так, почти 65% населения нашей страны получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, еще около 40% украинцев получают другую разную финпомощь. О том, что нужно ужесточить контроль тех, кому деньгами помогает государство, правительство говорит не первый год. Но особенно активно эта тема стала обсуждаться нынешней осенью. При этом в Кабмине уверяют, что никто не собирается урезать объем соцпомощи. Просто из-за недостаточного контроля «теряется» большая сумма бюджетных средств.

Еще в октябре в Минсоцполитики заявляли о необходимости введения спецпроверок получателей господдержки, которые должны быть основаны на рискоориентированных подходах. «Фактически 67% населения говорят о том, что нужно контролировать использование средств госбюджета на социальную поддержку… Мы видим необходимость введения избирательных проверок, которые будут основаны на рискоориентированных подходах», - заявил директор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

По его словам, такая проверка будет осуществляться на этапе обращения, на основе чего, в дальнейшем, будут формироваться списки получателей, что позволит более эффективно выделять госсредства.

Опять же, для эффективности контроля, в Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка заработала «горячая линия» по вопросам нарушений при предоставлении субсидий, социальной помощи и соцуслуг. Кроме того, действует и онлайн реестр получателей всевозможных дотаций, благодаря которому стало известно о случаях получения двух или более субсидий, или когда помощь получали мэры крупных городов, а также владельцы элитных домов. Но всего этого оказалось недостаточно. Поэтому и будет создана Госсоцслужба.

В принципе, такая «социнспекция» - стандартная европейская практика. В странах ЕС, особенно в западных, к примеру, в Германии, Дании, прежде, чем предоставить соцподдержку, соцслужба приходит с инспекцией, изучает имущественное состояние, доходы и расходы человека, и только потом оформляется госпомощь. Кроме того, проверяющие должны убедиться в том, что человек сделал все, от него зависящее, чтобы улучшить свое финансовое положение. В соцпомощи будет отказано, если сознательно искажается информация о доходах, или гражданин был уволен по собственному желанию, отказывается от предложенной ему работы. Если же деньги тратятся не по назначению – на выпивку, азартные игры и т.д., то выделенная соцпомощь может быть взыскана с нерадивого получателя. Также жестко контролируется помощь для детей.

Но сможет ли в Украине заработать подобная европейской соцслужба? Не станет ли преградой для эффективного контроля «социалки» человеческий фактор, который в нашей стране пока доминирует?

Мнения экспертов относительно создания Госсоцслужбы разделились. Так, эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко считает, что она, в принципе, не нужна, так как будет дублировать функции Минсоцполитики. Такой шаг только поспособствует росту армии чиновников, а, значит, и коррупции.

«Создание нового госоргана - рост числа чиновников и рост коррупции. Не стоит плодить новых чиновников, надо проводить функциональную люстрацию и после этого ликвидировать ненужные институты власти. Нет никаких «европейских норм» относительно организации госинститутов. Функции контроля предоставления госпомощи и так закреплены за Минсоцполитики. Так что налицо - создание очередной «кормушки». Эта госслужба не нужна. Элементарно осуществляется проверка, комиссия из управления соцзащиты приходит в гости к потенциальному получателю соцпомощи и все решается», - отметил эксперт.

Иного мнения придерживается консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. По ее мнению, создание такой гослужбы – вещь важная, но только если все будет проведено четко с европейскими стандартами.

«В Европе очень жесткий контроль целевого использования выделенных госсредств, как и прав на их предоставление. В Украине же никого не удивляет, когда люди, имея две квартиры или две машины, подают запрос на получение соцпомощи или компенсации, и им это выделяется. То есть, они имеют довольно неплохое материальное положение, плюс получают помощь государства. В Европе все находится под фактическим жестким контролем. Приходят инспекторы социальной службы и проверяют состояние запросившего помощь. Еще в Европе существует некое «стукачество» - возможность позвонить по «горячей линии» и предупредить соцорганы, что человек получает госпомощь незаслуженно, что у него есть средства для проживания и без нее. В этом случае соцслужба приходит с проверкой. Если факт подтвердится, то может быть даже востребован возврат госсредств. У нас с «горячими линиями» всегда присутствует человеческий фактор, например, желание насолить соседу. В Европе за клевету наказывают, у нас – нет», - подчеркнула Томашевская.

По ее словам, в Украине нужно ужесточить контроль предоставления «социалки», логика создания специальной соцслужбы как раз в этом и заключается. Как минимум, перед тем, как предоставлять господдержку, эта служба должна проверить, действительно ли человек в ней нуждается. Причем, побывав у него дома. Это срабатывает лучше, чем любой реестр.

«Но у нас, к сожалению, практика сильно отличается от теории. Любой контроль – это, в первую очередь, человеческий фактор. В Украине он доминирует, особенно в сельской местности. Как этот фактор нивелировать, сделать контроль соцпомощи реальным? Лучший вариант – проверяющие над проверяющими, или в комиссии должно быть несколько человек, ведь тогда им будет трудней договориться о подвохе. В принципе, создание такой службы – верный шаг, но только все заключается в действенности контроля. Должна быть очень суровая ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, чтобы человеку даже в голову не пришло рисовать какие-то бумажки по знакомству, вплоть до уголовной ответственности. Этот контроль является предотвращением разворовывания госсредств, в Украине соответствующее законодательство в отношении чиновников есть. Просто оно должно соблюдаться, ответственность должна быть на деле. Другой вопрос, что у нас никто не занимается такими уголовными делами», - посетовала эксперт.

Действующая в Украине система предоставления социальной помощи остро нуждается в реформировании. Об этом давно говорят, но воз и ныне там. Конечно, тема болезненная, поскольку касается миллионов украинцев. Но, как бы не тянули время чиновники, кардинально менять ситуацию придется. Иначе – коллапс. С каждым годом число претендентов на господдержку растет, а вот денег в бюджете на увеличение социальных выплат больше не становится. Конечно, контроль «социалки» необходим, но главное в этом деле - не навредить. Нужно отбелить систему от махинацией, от не чистых на руку, но и полностью обеспечить помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

Нана Черная