Нацбанк продлил ограничения на валютном рынке

НБУ продлил действие нормы об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами до 6 февраля.

Национальный банк Украины продлил действие нормы об обязательной продаже 50% валютных поступлений в пользу юридических лиц до 6 февраля 2019 года включительно, или до введения в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях».

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №138, решение принято для поддержки стабильности валютного рынка Украины.

Регулятор напомнил, что продаже подлежат поступления в валюте 1-й группы классификатора, в банковских металлах и в российских рублях.

Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после зачисления поступлений на распределительный счет.

Также в НБУ напомнили, что с 7 февраля 2019 года в Украине будет очередной этап валютных смягчений, включая дерегуляцию инвестиций за границу, упрощение трансграничных операций населения с валютой и покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков.

Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода с этой даты.

Введение закона в действие предполагает ряд шагов по смягчению валютного регулирования в Украине, включая расширение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней, отмену валютного контроля для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн и индивидуальных валютных лицензий.

Также будут отменены санкции в форме запрета на ведение внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов и будет разрешена online-покупка валюты физическим лицам.