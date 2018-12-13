ЕС выделяет 4 миллиона евро на гуманитарную помощь населению оккупированного Донбасса

Евросоюз хочет помочь населению оккупированных территорий в зимний период.

Европейский Союз выделяет дополнительные 4 миллиона евро для продолжения оказания гуманитарной помощи на востоке Украины с наступлением зимы.

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Как говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии, с 2014 года в среднем на гуманитарную помощь Украине в ЕС выделили 116 миллионов евро.

"Гражданское население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта. Европейский Союз продолжает поддерживать всех тех, кто в этом нуждается, где бы они ни жили. Это наше гуманитарное и моральное обязательство. Новое финансирование позволит нам предоставить помощь на неконтролируемых правительством территориях, где гуманитарная ситуация остается очень сложной", - заявил комиссар по гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Христос Стилианидес.

В сообщении сказано, что эти средства должны помочь наиболее уязвимым группам населения на неконтролируемых правительством Украины территориях в зимний период, и в частности благодаря обеспечению населения обогревателями.

Финансируемые гуманитарные проекты ЕС как на контролируемой, так и на неконтролируемой правительством Украины территории, включают предоставление продовольственной помощи, ремонт жилья, водоснабжение и санитарные услуги, образование в условиях чрезвычайных ситуаций, медицинскую помощь и противоминную деятельность.