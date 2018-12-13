Почем будет доллар: официальный курс гривни на 14 декабря

Официальный курс НБУ на 14 декабря: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2786.7006 (13 декабря – 2780.8135)

100 EUR – 3168.7573 (13 декабря – 3155.1110)

В четверг, 13 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,74/27,78 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 6 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,47/31,51 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8775 грн/долл.