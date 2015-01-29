Прибыль крупнейшего немецкого банка за год выросла в 2,5 раза

Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в 2014 году выросла в 2,5 раза — до 1,7 миллиарда евро против 681 миллиона евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании, сообщает РИА Новости.

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,31 евро против 0,62 евро годом ранее. Выручка сохранилась на уровне прошлого года в 31,95 миллиарда евро.

Расходы по налогу на прибыль составили 1,4 миллиарда евро против 775 миллионов в 2013 году. Действующая налоговая ставка составила 46% против 53% в 2013 году.

Чистая прибыль по итогам четвертого квартала 2014 года составила 441 миллион евро против убытка в 1,4 миллиарда евро годом ранее. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,31 евро против убытка в 1,26 евро за акцию годом ранее.

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Deutsche Bank был основан в 1870 году и является крупнейшим банковским концерном Германии. В состав концерна входят коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании и другие подразделения. Штаб-квартира банка находится во Франкфурте-на-Майне.