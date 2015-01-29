Российский рубль упал ниже 69 за доллар

Курс доллара на Московской бирже, стоимость которого на открытии выросла более чем на 28 коп., продолжает расти. К 11:00 мск курс доллара перевалил за отметку в 69 руб. и на максимуме достиг отметки 69,23 руб., что на 1,2 руб. выше уровня закрытия торгов 28 января, сообщает РБК.

Одновременно с этим курс евро перевалил за 78 руб. На максимуме он достиг отметки 78,044 руб., что на 1,1465 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Аналитики связывают ослабление рубля с тем, что мировые цены на нефть остаются под давлением. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте колеблется между $48 и $49 за барр.

К 11:40 мск курс доллара на Московской бирже составлял 69,108 руб., что на 1,0735 руб. выше уровня вчерашнего закрытия, курс евро – 78,015 руб., что на 1,1175 руб. выше уровня закрытия торгов 28 января.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 29 января 2015 года, составляет 67,1506 руб. Официальный курс евро установлен на уровне 76,2629 руб./€1.