Гройсман назвал залог экономической стабильности в Украине

Премьер отметил, что независимый и справедливый суд является залогом экономической стабильности в стране.

Независимый и справедливый суд является залогом экономической стабильности в стране, поскольку гарантирует защиту инвестиций и права собственности.

Читайте такжеВероятность "плана Маршалла" для Украины пока тяжело оценивать - премьер

Об этом во время конференции "Роль Верховного суда в обеспечении прав и свобод человека" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Во многих вопросах суд является фундаментальным и ключевым органом, чтобы защитить инвестиции. И тогда у нас будет абсолютно другой подход относительно привлечения инвестиций в Украину, реинвестирования национальным бизнесом ресурсов в создание новых рабочих мест", - сказал он.

Премьер указал на то, что сейчас Верховный суд Украины пользуется доверием у граждан и бизнеса.

"Сегодня решения Верховного суда вызывают доверие. Для нас является ключевым возобновлять справедливость. Если мы говорим о доверии, то доверие можно добыть через конкретные решения. И то, что судебная ветвь власти должна быть одной из самых авторитетных в стране - у меня нет никаких сомнений", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что запуск работы в Украине антикоррупционного суда станет гарантом защиты инвесторов в нашей стране - как внутренних, так и внешних.