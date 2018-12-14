Суд разморозил десятки счетов фирм из окружения Януковича - СМИ

Счета были арестованы в деле, которое ведет Генпрокуратура.

Печерский суд Киева в течение месяца отменил аресты по меньше мере 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением экс-президента Виктора Януковича.

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Об этом говорится в решениях, обнародованных в Едином реестре, передает ЭП.

Счета были арестованы в деле, которое ведет Генпрокуратура. Следствие считает, что в регистрационные документы ряда компаний внесли ложные сведения. Также вероятные преступники якобы способствовали отмыванию "грязных" денег – их действия предшествовали легализации средст, полученных незаконным путем.

В этом деле нескольким предприятиям за ноябрь-декабрь удалось снять аресты со своих счетов и сумм НДС в системе электронного администрирования.

Это "Аскор-Инвест", "Гендальф", "Фигаро Эволюшн", "Екотрейд 2016", "Фартисима", "Фаршмаг", "Ин-Том".

Большинство из них фигурируют также в других производствах, в частности, о хищении средств «Укрзализныци». Следствие по этому делу заявляло, что причастны фирмы якобы принадлежат сыну экс-президента Александру Януковичу.

Судьи решили, что следствие не доказало причастность компаний к преступлениям и незаконность их денег.

Какие суммы хранились на арестованных счетах, не известно. Однако в конце ноября источники УП в Генпрокуратуре сообщали, что окружение Януковича хотело снять арест с 250 миллионов долларов. В одном из дел арест тогда остался действительным, однако, судя по судебным решениям, эти с средства фигурируют также среди десятков счетов, размороженных в ноябре.

Ранее сообщалось об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Позже стало известно, что почти 2 миллиарда гривень, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.