Лукашенко: белорусы сами виноваты в девальвации, какие ко мне претензии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что белорусские власти не планировали в конце 2014 года девальвировать национальную валюту, но население сделало все для того, чтобы это случилось, пишет «Белорусский партизан».

"Мы не собирались девальвировать нацвалюту. И я тогда сказал, что если вы будете бегать по обменникам, вы нас толкнете к тому, что мы будем вынуждены, чтобы не опустошить наши золотовалютные резервы, отпустить нацвалюту в свободное плавание", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в четверг в Минске.

"Так какие ко мне претензии? Я знал, что вы, как истинные белорусы, меня не послушаете. Вы за прошлый год купили 60 тыс. автомобилей. Вы в данном случае из России вывезли все, что было, из Москвы и из Питера", - продолжил глава государства.

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"Беднота в Беларуси – не протиснуться на дорогах", - заметил белорусский президент.

"Мы постарались быстро, как умеем, провести определенные мероприятия. Вам хорошо известны эти меры… Пока получилось, посмотрим, как будет дальше", - заявил он.

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Лукашенко также попросил прессу поменьше писать о курсе нацвалюты и девальвации.

"Все это делается спокойно, без особого надрыва. Финансы любят тишину. Я намекаю в этой аудитории. Потише, если вы хотите, чтобы было лучше", - посоветовал Лукашенко журналистам.