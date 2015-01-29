Центробанк США считает, что американская экономика растет уверенными темпами

Федеральная резервная система США повторила, что будет "терпеливой", решая, когда поднять процентные ставки, и сообщила, что американская экономика движется в правильном направлении, несмотря на турбулентность мировых рынков, пишет Reuters.

"Комитет (по операциям на открытом рынке) считает, что может быть терпеливым с началом нормализации денежно-кредитной политики", - говорится в заявлении ФРС, выпущенном по итогам первого в 2015 году заседания руководства американского центробанка.

ФРС признала, что инфляция в США продолжила снижение относительно долгосрочного ориентира регулятора, а рыночные индикаторы цен упали, что стало более негативной оценкой инфляционного давления, нежели в декабре.

Однако общий тон ФРС остался оптимистичным, что по-прежнему позволяет ждать повышения ключевой ставки, находящейся в диапазоне 0,00-0,25 процента, в текущем году. Ряд чиновников ФРС и экономистов указывали ранее, что повышение ставок, первое за почти 10 лет, скорее всего произойдет между июнем и сентябрем.

ФРС не представила новый экономический прогноз, а глава центробанка Джанет Йеллен не проводила пресс-конференцию по итогам заседания.

Читайте такжеМВФ ухудшил прогноз по ВВП России в 2015 году со слабого роста до падения на 3%Текст заявления ФРС следует канве декабрьского коммюнике, в котором центробанк сообщил, что будет терпеливым в деле повышения ставок. Тогда же Йеллен сказала на пресс-конференции, что слово "терпеливый" означает как минимум два заседания.

В декабрьском коммюнике также говорилось, что новые формулировки согласуются с предыдущими заявлениями ФРС, намеревавшейся удерживать ставки около нуля "значительное время" после третьего раунда скупки облигаций, завершившегося в октябре 2014 года.

Однако из коммюнике по итогам последнего заседания было исключено упоминание о предыдущих заявлениях.

ФРС теперь считает, что "экономическая активность расширяется уверенными темпами", а не "умеренными темпами", о которых говорилось в декабрьском заявлении.

"Состояние рынка труда продолжило улучшаться благодаря сильному росту числа рабочих мест и сокращению безработицы", - говорится в нынешнем коммюнике.

Его текст был принят единогласно.