Кабмин предложит "руку помощи" малообеспеченным для открытия бизнеса

На сегодня пилотный проект работает на территории шести областей.

Министерство социальной политики подготовило законопроект о новой системе помощи на открытие собственного дела для малоимущих.

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Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, законопроект разработан с учетом опыта пилотного проекта «Рука помощи» Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка. Проект больше года действует на территории Львовской, Харьковской и Полтавской областей, а также в отдельных территориальных общинах Донецкой, Житомирской и Черниговской областей.

«Мы видим, что опыт пилотного проекта «Рука помощи» доказал свою способность и эффективность. Очевидно, что пора его распространить на всю страну. Поэтому мы разработали соответствующий законопроект, который будем подавать в Верховную Раду, несмотря на предвыборную лихорадку. Я убежден, что такой законопроект имеет все шансы быть принятым», - цитирует Реву пресс-служба министерства.

Проект отличается от предыдущих тем, что не предусматривает предоставление «живых» средств.

«Главное, что мы сделали, – это отошли от практики предоставления безвозвратной финансовой помощи предпринимателям. Идея заключалась в том, чтобы человек написал бизнес-план, а мы могли бы приобрести необходимое оборудование и материалы, помогали в период становления. Это та же идея, которая реализована в других странах в виде бизнес-инкубаторов», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в августе Министерство экономического развития и торговли Украины и областные государственные администрации начали совместную работу по созданию региональной сети центров поддержки предпринимательства.