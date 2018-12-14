После выходных доллар и евро подешевеют
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
Читайте такжеДоллар по 30 и выше: эксперты прогнозируют падение гривни
100 USD США – 2783.7123 (14 декабря – 2786.7006)
100 EUR – 3141.4193 (14 декабря – 3168.7573)
В пятницу, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,91 грн/долл.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 13 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,43/31,46 грн/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8268 грн/долл.