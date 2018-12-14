После выходных доллар и евро подешевеют

Официальный курс НБУ на 17 декабря: 100 USD – 2783.7123 грн; 100 EUR – 3141.4193 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2783.7123 (14 декабря – 2786.7006)

100 EUR – 3141.4193 (14 декабря – 3168.7573)

В пятницу, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,91 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 13 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,43/31,46 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8268 грн/долл.