НБУ расширил перечень оснований для внеплановых проверок банков

Решение принято для усиления защиты вкладчиков и кредиторов.

Национальный банк расширил перечень оснований для проведения внеплановых инспекционных проверок банков, оставив за собой право на проведение такой проверки для ревизии выполнения банком установленных требований или ограничений.

Читайте такжеНацбанк продлил ограничения на валютном рынке

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №136, вступающее в силу 15 декабря, решение принято для усиления защиты вкладчиков и кредиторов банков.

Этим же постановлением регулятор предусмотрел возможность приглашения представителей объекта проверки на заседание Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков по предложению регулятора или по ходатайству самого объекта проверки.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае изменил подходы к планированию инспекционных проверок банков, установив зависимость периодичности проверок от величины банка и оценки его рисков, проведенной в ходе безвыездного банковского надзора.