Экспорт украинских товаров вырос до $39 миллиардов

Доля ЕС в общем объеме экспорта достигла 42,4%.

Объем экспорта украинских товаров в январе-октябре текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38,79 млрд долларов.

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Как сообщает Государственная служба статистики, доля Европейского Союза в общем объеме экспорта достигла 42,4%, а рост внешней торговли в этом сегменте составил 16,1%.

«Заметен и рост экспорта в страны Азии, в частности Вьетнам и Индонезию (45,6% и 39,5% соответственно). Традиционно растет торговля на рынке стран Ближнего Востока. За 10 месяцев зафиксирован также рост экспорта в США - на 34,4%», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины за девять месяцев 2018 года сведен с дефицитом в 3,45 млрд долл., что в три раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 1,1 млрд долл.