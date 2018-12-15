Баланс недели: непродающийся «Центрэнерго», восстановленный Насиров и повышенные тарифы на тепло

Центральной новостью уходящей недели должна была стать продажа государственного пакета акций одного из крупнейших производителей электроэнергии в нашей стране – компании «Центрэнерго». Событие намечалось архиважное по своей значимости. И дело не только в получении дополнительных средств в госбюджет, хотя стартовая цена составляла 6 млрд гривен. Самое главное - Украине кровь из носу нужно было продемонстрировать всему миру, что она способна проводить честную и конкурентную приватизацию стратегических объектов.

Но уже в самом начале подготовки к продаже «Центрэнерго» появились сомнения, что все получится. И отнюдь небеспочвенные. Стратегический объект находился под плотной опекой окружения президента Петра Порошенко. Поэтому сразу все предположили: приватизация «Центрэнерго» на самом деле - легализация статус-кво. Тем более, что 6 млрд не столь большие деньги, если учесть, что чистая прибыль предприятия за 2017 год составила почти 2 млрд гривен. Развеять все сомнения могла бы приватизация при условии, что объект приобретет какой-то известный игрок энергетического рынка.

Однако и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил об отсутствии ажиотажа вокруг «Центрэнерго». Хотя в ноябре свою заинтересованность высказали пять предприятий – «Укрдонинвест», белорусский «Нефтебитумный завод», «Форбс Энд Манхэттен Украина», «Баланс Груп» и Georgian International Energy Corporation. Но на финишной прямой залог для участия в конкурсе внесли лишь первые две компании.

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что за «Укрдонинвестом» Виталия Кропачева стоит президент Украины, который очень хочет стать собственником «Центрэнерго».

«Это – «второй Курченко», через которого зарабатывает клан Порошенко и на которого при нынешней власти переписывают имущество Януковича», - так нардеп описал предпринимателя Кропачева.

Также Лещенко сообщил, что за «Нефтебитумным заводом», по словам различных конспирологов, могут скрываться лидеры «Народного фронта» Андрей Иванчук и Арсений Яценюк.

При таком раскладе получалось, что фактически в собственность «Центрэнерго» должно было достаться кому-то из «своих», но Служба безопасности заподозрила, что «Нефтебитумный завод» имеет прямое отношение к стране-агрессору, а поэтому не может быть допущен к торгам.

В связи с этим Фонду госимущества не оставалось ничего иного, как отменить конкурс по продаже госпакета акций компании. В официальном заявлении фонда, помимо «русского следа», было сказано и о том, что поданная обоими претендентами документация не соответствует требованиям законодательства.

Таким образом, все усилия по подготовке «Центрэнерго» к приватизации пошли прахом, придется все начинать с нуля. Пока вообще не ясно, когда будет проводиться повторный конкурс. Хотя министр Кабинета министров Александр Саенко отметил, что отмена нынешнего конкурса не поменяла планы правительства приватизировать предприятие.

«Приватизации предприятия быть. Но мы видим, что Фонду государственного имущества и советнику по приватизации нужно провести более основательную подготовку к продаже. Правительство рассчитывает на настоящую конкуренцию на аукционе, и мы хотим видеть серьезные иностранные компании среди его участников», - сказал он.

Саенко считает, что проведение конкурса по продаже предприятия согласно новому закону «О приватизации» позволяет ожидать интерес со стороны иностранных инвесторов.

Между тем, на данный момент перспективы большой приватизации в Украине под огромным вопросом. К примеру, суд в очередной раз перенес дату рассмотрения жалобы одного из участников отбора инвестиционных советников для пяти объектов большой приватизации, который не согласен с результатами. Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров считает происходящее саботажем большой приватизации.

«Это намеренное затягивание старта приватизации, этой компании изначально не нужен был честный и прозрачный конкурс. Они пришли «срывать» результаты отбора, и они свою задачу выполняют. Вчера они заявили отвод одному судье, в следующий раз заявят другому, и это может длиться месяцами», - написал он в Facebook.

Из-за подобных действий никак не может начаться процесс поиска потенциальных инвесторов для Одесского припортового завод и еще четырех предприятий.

Насирова восстановили, Кудрявцева уволили

Главная кадровая новость уходящей недели – суд восстановил Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы. Неожиданное решение, ведь НАБУ обвиняет Насирова в нанесении ущерба государству в размере 2 млрд гривен.

Зачастую судьи не комментируют свои решения, но поднятая волна негодования в обществе заставила судью Наталью Клименчук объясниться. Она заявила, что правительство в свое время уволило Насирова из-за наличия у него второго гражданства. Но в ходе суда правоохранительные органы не предоставили никаких доказательств наличия у главы ГФС второго паспорта. Поэтому у судьи не было другого выхода.

Допустим. Но оказывается, Клименчук ранее восстанавливала в должности и тех, кто подозревался в коррупции. Так было в 2011 году с привлеченным к ответственности за взятку таможенником.

Любопытно, как будет действовать в ситуации с Насировым правительство Гроймана? Сразу после появления сенсационной новости народный депутат и представитель правительства в парламенте Вадима Денисенко написал в Facebook: «Что касается Романа Насирова. В настоящее время в правительстве нет официального судебного решения о восстановлении его в должности председателя ГФС. В то же время, правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности».

Но на заседании в среду правительство вопрос Насирова вообще не обсуждало, как воды в рот набрало. Что вполне объяснимо – судебная ветка власти жестко контролируется окружением Порошенко, судья никогда не вынесла бы «восстановительное» решение, если бы не было команды сверху. А это значит, что Насиров смог договорится о «возвращении второй раз в ту же реку».

Кстати, когда происходила смена правительства Яценюка на правительство Гройсмана, все министры волновались и гадали, останутся они или нет. И только Насиров был спокоен и заявил журналистам: «По мне, вообще вопрос (отставки – УНИАН) не стоит».

Но если расклад в отношении Насирова более-менее понятен, то ситуация с главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексеем Кудрявцевым туманна.

Дело в том, что на заседании в среду Кабмин уволил чиновника. Формальный повод – подделка диплома. Многие эксперты и журналисты встали на его защиту. Они считают, что впервые Кудрявцев поломал системную коррупцию в своем ведомстве, за что и поплатился.

«Все реформы повлияли не только на показатели в рейтинге Doing Business. Они ударили по теневым коррупционным схемам в Госархстройконтроле. Именно поэтому началась заказная кампания против меня. Я предоставил все доказательства, свидетельствующие, что я не нарушал закон и, идя на государственную службу, имел необходимое украинское образование», - заявил Кудрявцев.

Интересный факт – чиновника не спасла от расправы даже защита со стороны Генпрокурора Луценко и многих членов правительства, в частности, вице-премьера Зубко.

Главными вдохновителями увольнения строптивого чиновника журналисты называют исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и депутата от БПП Сергея Березенко.

В новый год – с новыми тарифами

После решения Кабмина поднять цены на газ для населения, повышение тарифов на тепло было лишь вопросом времени. И на уходящей неделе Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на тепло для населения для более чем двадцати теплогенерирующих предприятий по всей стране. Тарифы на производство тепловой энергии были повышены на 12-24%.

Самым большим стало повышение для ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» – на 24%, а для «Краматорсктеплоэнерго» тариф вырос на 12%.

Тарифы для «Облтеплокоммунэнерго» (Черниговская обл.) и КП «Теплоэнерго» (Днепропетровская обл.) повысили на 16%, для «Львовтеплоэнерго» и ООО «Сумытеплоэнерго» – на 17%.

Тариф на тепло, которое отпускают «Криворожтеплосеть», «Ивано-Франковское теплокоммунэнерго», «Харьковские тепловые сети», «Николаевоблтеплоэнерго», КП «Гортепловодоэнергия» (Хмельницая обл.), «Ривнотеплоэнерго», КПТС «Черкассытеплокоммунэнерго», вырастет на 18%.

Тариф ООО «Мелитопольские тепловые сети», КП «Броварытепловодоэнергия», КП «Белоцерковьтеплосеть», «Хмельницктеплокоммунэнеро», КП «Железнодорожное теплоэнерго» (Львовская область) и «Полтаватеплоэнерго» вырос на 19%.

Рост тарифа на 20% был утвержден для «Винницагортеплоэнерго» и предприятия «Городские тепловые сети» (Запорожская область), на 21% – для Николаевской ТЭЦ и «Черкасского химволокна».

Новые тарифы на производимую теплоэнергию вступают в силу с 1 января следующего года, хотя ранее некоторые эксперты ожидали повышения уже с текущего декабря.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко отметила, что процент роста тарифов на отопление по большинству предприятий не превысил процент роста цены на газ – 23,5%. Также при пересмотре на 22% снизили тариф на теплоэнергию для бюджетных учреждений.

Помимо новых тарифов на тепло, на уходящей неделе НКРЭКУ увеличила показатель оптовой рыночной цены на электроэнергию в первом полугодии 2019 года по сравнению с действующим значением на 2%. Это повышение касается промышленности, цена на электроэнергию для населения пока остается неизменной.

«Подытоживая данное решение, хочу отметить, что увеличение прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии в первом полугодии 2019 года составит только 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции», - сказала после принятия решения глава регулятора Оксана Кривенко.

Она выразила надежду, что это последнее решение по оптовой рыночной цене, после 1 июля 2019 года ее будет формировать рынок. А пока, согласно решению НКРЭКУ, средняя прогнозируемая ОРЦ на 2019 год составит 1669,98 грн за МВт-ч, а в 3 и 4 кварталах 2019 года - 1722 грн за МВт-ч.

МВФ созрел на транш

Главный кредитор и выкручиватель рук – МВФ – доволен, как Украина выполняет его требования. Поэтому Фонд, наконец-то, согласовал новую программу сотрудничества stand-by объемом 3,9 млрд долларов, которая вскоре будет утверждена Советом директоров МВФ.

Что касается первого транша по новой программе, то его размер станет известен 18 декабря, о чем сообщил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

«Украина и МВФ достигли соглашения на уровне правления по новой программе stand-by, и оно будет утверждено на уровне 3,9 млрд долл. Это решение будет рассмотрено 18 декабря», - заявил Райс.

По его словам, украинское правительство подтвердило свое намерение продолжать реформы в сфере макроэкономики и реформы для привлечения инвестиций, а также для достижения устойчивого роста экономики.

Параллельно Минфин рапортовал, что Европейская комиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Кроме этого, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис и президент Украины Петр Порошенко обсудили возможности предоставления нашей стране второго транша макрофинансовой помощи. По словам вице-президента Еврокомиссии, для этого необходимо будет выполнить ряд реформ в области энергетики.

Если не брать во внимание не совсем позитивные прогнозы экспертов, то транш Еврокомиссии и скорое решение со стороны МВФ дают оптимизм, что в начало следующего года отечественная экономика войдет без каких-либо виражей.

Еще одной приятной новостью стало заявление президента Европейского совета Дональда Туска о том, что Евросоюз продлил действие экономических санкций против России. По его словам, лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили на полгода продлить санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ.

«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений», - сказал Туск.

Что касается предстоящей недели, то она тоже должна принести немало важных новостей. Так, Верховная Рада соберется на последнюю в этом году пленарную сессию. Самым ожидаемым будет рассмотрение вопроса о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения. Кроме того, народные избранники могут еще в этом году принять во втором чтении и в целом законопроект «О концессии». Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что МВФ должен будет определиться с размером первого транша по новой программе сотрудничества с Украиной.

Дмитрий Шварц