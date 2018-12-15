Лидеры ЕС договорились реформировать Еврозону

Кроме реформы банковского союза, на саммите обсудили также инициативу создания бюджета Еврозоны.

Лидеры стран и правительств Европейского Союза на саммите в Брюсселе в пятницу, 14 декабря, согласовали пакет реформ для защиты Еврозоны от финансовых кризисов.

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал два элемента этой реформы, по которым удалось достичь согласия на саммите, передает Deutsche Welle.

Во-первых, лидеры согласились создать совместный механизм для страхования на крайний случай во время процедуры финансового оздоровления банков.

"Во-вторых, мы согласились предоставить Европейскому стабилизационному механизму (ESM) большие полномочия предотвращать финансовые кризисы и управлять ими", - отметил Туск.

ESM должен в будущем получить возможность предоставлять кредиты странам не тогда, когда им грозит дефолт, а раньше. Таким образом ESM должен предотвращать то, чтобы финансовые проблемы превращались в тяжелые экономические кризисы.

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По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, кроме реформы банковского союза, на саммите обсудили также инициативу создания бюджета Еврозоны.

"Это будет часть бюджета ЕС", - уточнила она. "Такой бюджет Еврозоны должен быть. Теперь министры финансов сделают соответствующие предложения. Цель этого бюджета Еврозоны - усилить конкурентоспособность и способствовать интегрированности стран-членов Еврозоны", - отметила Меркель.

Причиной принятия реформ является, в частности, глобальный финансовый кризис 2008 года, в которой страны ЕС в то время оказались неподготовленными. Лидеры стран и правительств ЕС поручили министрам финансов разработать конкретные предложения изменений в соглашение о ESM. В будущем эти изменения должны ратифицировать парламенты всех стран-членов ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия намерена усилить роль евро на международной арене. По замыслу Еврокомиссии, валюта евро должна использоваться, в первую очередь, для импорта энергоносителей, который ежегодно составляет в пересчете около 300 млрд евро.