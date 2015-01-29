Британские банки уже интересуются происхождением денег российских клиентов

Британские банки из-за санкций Запада против Москвы уже начали интересоваться происхождением денег своих российских клиентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook инвестор, экс-совладелец магазинов мобильной связи «Евросеть» Евгений Чичваркин.

Он пишет, что на днях получил письмо от очень крупного английского банка.

"Уважаемый господин Чичваркин, в связи с санкциями в отношении России, потрудитесь объяснить, откуда у Вас деньги, какие у Вас есть активы, какое Ваше состояние, как Вы получили эти активы, сколько у Вас инвестиций в Соединенном Королевстве и так далее", - написал банк.

Читайте такжеГазпром детально разъяснил суть введенных против него санкцийПо словам Чичваркина, "вот я сто процентов отчитаюсь по всему, а что будет с теми мутными персоналиями, которые на черт знает кого купили дома и открыли компании, - это вопрос".

Российский бизнесмен надеется, что не только Великобритания, но и вся Европа "прошерстит всех наших пропутинцев, чиновников и чекистов".

По мнению Чичваркина, инструкция банка - если что-то не так, блокировать счет. "И это очень мило. Готовьтесь, товарищи", - подытожил он.