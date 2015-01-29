Официальный курс гривни установил новый антирекорд

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 29 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1595.4336 (с 28 января – 1586.9445);

100 евро – 1809.8599 (с 28 января – 1794.1995);

10 российских рублей – 2.3759 (с 28 января – 2.3401).

Читайте такжеНБУ на сегодняшнем аукционе продавал банкам доллары уже по 15, 94 грнКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины во вторник, 27 января, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,8996, что на 2 копейки ниже предыдущего минимального значения на уровне 15,8764 с 19 января.