Официальный курс гривни установил новый антирекорд

15:20, 29 января 2015
Финансы
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Нацбанк сегодня сильно снизил официальный курс гривни до нового исторического минимума.

Официальный курс гривни сегодня упал на 9 копеек / Фото УНИАН

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 29 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1595.4336 (с 28 января – 1586.9445);

100 евро – 1809.8599 (с 28 января – 1794.1995);

10 российских рублей – 2.3759 (с 28 января – 2.3401).

Читайте такжеНБУ на сегодняшнем аукционе продавал банкам доллары уже по 15, 94 грнКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины во вторник, 27 января, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,8996, что на 2 копейки ниже предыдущего минимального значения на уровне 15,8764 с 19 января.

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