Украина привлекла консультанта для реструктуризации госдолга - СМИ

Украина планирует провести переговоры с ключевыми держателями евробондов о реструктуризации долгов, наняв в качестве консультанта переговоров консалтинговую компанию Lazard, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Это стало неожиданностью для многих специалистов по реструктуризации задолженности. Ощущение, будто Украину вынудили принять такое решение», - цитирует Reuters своих собеседников.

При этом издание не сообщает о возможных объемах реструктуризации, но отмечает, что министр финансов Украины Наталья Яресько не исключила переговоров с кредиторами о госдолге, объем которого достиг 70 млрд долл.

Как подчеркнули в Reuters, компания Lazard пока не комментирует своего участия в возможных дискуссиях.

Как сообщал УНИАН, в середине января Яресько во время Всемирного экономического форума в Давосе отмечала, что Украина не исключает проведения переговоров о реструктуризации долгов для достижения среднесрочной макрофинансовой устойчивости и при этом рассчитывает согласовать новую программу сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом. Министр подчеркнула, что новая программа сотрудничества с МВФ станет не только залогом восстановления стабильности системы государственных финансов, но также маяком для переговоров с другими кредиторами и держателями украинских бондов. При этом, по словам Яресько, Украина не просто ведет переговоры о деньгах, Украина демонстрирует готовность вести серьезные системные реформы в различных сферах: в экономике, бюджетной сфере, сфере борьбы с офшорами, в сфере борьбы с коррупцией, в судебной системе.

На текущий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл. В целом по итогам 2014 года Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств. В 2015 году объем долговых платежей составит порядка 11 млрд долл.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ на основе результатов работы миссии фонда, которая работает в Киеве с 8 января. Как ожидается, миссия закончит свою работу 30 января.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2014 года составила 69,794 млрд долл., что на 3,315 млрд долл., или на 4,53%, меньше показателя на начало 2014 года.